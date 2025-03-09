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        Haberler Gündem Güncel 'Cadılık eğitimi' veren Hale Özen serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        'Cadılık eğitimi' veren Hale Özen serbest bırakıldı

        Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen Hale Nur Özen adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:29 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:40
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        'Cadılık eğitimi' veren Hale Özen serbest
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        İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’e (36) 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilen ve Bursa'da dün gözaltına alınan Hale Nur Özen (57) adliyeye sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta gittiği Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu.

        Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu’na götürülen Ece Gürel’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gürel’in cenazesi, Bağcılar’daki Güneşli Merkez Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahçelievler’deki Sinan Paşa Koca Mezarlığı’na defnedildi.

        'CADILIK EĞİTİMİ' İDDİASINA GÖZALTI

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel’e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa’da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Dün, Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınan Özen, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Hale Nur Özen’in emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel’i online ders vasıtasıyla tanıdığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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