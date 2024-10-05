Cadılar Bayramı ne zaman? Halloween hikayesi nedir, kimler tarafından kutlanır?

CADILAR BAYRAMI HİKAYESİ NEDİR, KİMLER TARAFINDAN KUTLANIR?

Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır ve bayram zamanı bu bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Ancak eski zamanlarda kabak yerine şalgamların oyulduğu bilinmektedir. En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar.