Bugünlerde 100'üncü yılını kutlayan Fransız otomobil üreticisi Citroen, amiral gemisi modeli C5 Aircross'u Türkiye'de satışa sundu.

C-segment bir SUV olan otomobil, Citroen'in de dahil olduğu PSA grubu modellerinden Peugeot 3008 ve DS7 Crossback ile aynı platformu paylaşıyor.

C5 Aircross hakkındaki detaylara geçmeden önce ise, Citroen'in Global CEO'su Linda Jackson ile yaptığımız sohbette öne çıkan başlıklara değinmekte fayda var.

Zira, otomobilin lansmanında bir araya geldiğimiz Jackson, hem markasının geleceği ile ilgili hem de Türkiye otomotiv sektörü üzerine önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin Citroen için önemli bir ülke olduğunu belirterek sözlerine başlayan Jackson, "Türkiye, Citroen'in dünyada büyümesi adına ayrı bir öneme sahip. Türkiye pazarında 16'ıncı sırada bulunmamızdan memnun değiliz. Yeni modeller ile pazar payımızı artırmak istiyoruz" dedi.

Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım yapma hazırlığında olduğunu ve Citroen'in de böyle bir niyetinin olup olmadığını sorduğumuz Jackson, "Öncelikle Türkiye'deki yerimizi güçlendirmeye odaklandık. Buradaki pazar payımızı artırarak, Türkiye'nin küresel büyümemize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, yakın bir gelecekte Türkiye'de üretime başlama gibi bir hedefimiz bulunmuyor" diye konuştu.

Citroen CEO'su Linda Jackson ile, markasının global pazarlardaki durumunu da konuştuk.

2022'de ABD'ye yeniden girecek Peugeot'un aksine Citroen'in böyle bir girişimde bulunmayacağını kaydeden Jackson, "PSA Grubu, Peugeot ve Citroen'e ayrı misyonlar yüklemiş durumda. Biz, Peugeot'nun aksine Hindistan ve Çin başta olmak üzere Doğu'daki pazarlara yöneldik. Atacağımız adımlar ile küresel pazarlarda satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

2025 yılında ürün gamının tamamında hibrid yada elektrikli versiyonlar sunacakları kaydeden Jakson, önümüzdeki yıl biri sedan biri hatchback olmak üzere 2 yeni model tanıtacaklarının da altını çizerek, sedan modelin ise bir süredir üretilmeyen C5'in yenisi olacağını belirtti.

Renault-Nissan İttifakı'ndan sorumlu isim olan Arnaud Deboeuf'un, Renault CEO'su Thierry Bolloré tarafından şirketten uzaklaştırıldıktan sonra aynı gün PSA Grubu'na katılmasını, Türkiye'ye Habertürk duyurmuştu.

Öyle ki, PSA'nın 6 yıl önce Renault'tan kovulan CEO'su Carlos Tavares'in Arnaud Deboeuf'a kapı açması, Fransız rakipler PSA ve Renault arasında yeni bir gerileme neden olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Fransız otomotiv endüstrisinde şok etkisi yaratan gelişmeyi de değerlendiren Jackson, "Renault'tan ayrılan üst düzey bir yöneticinin PSA'ya katılması, Renault ile aramızda bir gerginlik yaratmaz. Bu gibi gelişmeleri hayatın normak akışı olarak değerlendirmek gerekir" diye konuştu.

TASARIMI İLE AYRILIYOR

C5 Aircross'a geri dönersek, aracın kardeşlerinden hem daha radikal hem de daha tutucu bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün.

Karoserinin genel hatları ile Peugeot 3008 ve DS7 Crossback'ten ayrılan C5 Aircross, daha köşeli tasarımı ile dikkat çekiyor. Bu özelliği ile daha tutucu bir SUV tasarımı sergileyen model, kendine has ön far tasarımı ve profil detayları ile de daha radikal bir yapıda.

Citroen'in diğer modellerinde de yer verdiği Airbump eklentilerinin bolca kullanıldığı C5 Aircross'ta, kardeş modellerine göre daha fazla renk kombinasyonun sunulduğunu öğrendik.

Yedi farklı gövde rengi siyah tavanla kombine edilebilen otomobilde, üç farklı renk paketi ile sunuluyor.

Bu kapsamda, kişiselleştirmeye daha müsait yapıda olan otomobil, bu özelliği ile sınıfındaki rekabete yeni boyut katacak gibi duruyor.

YERDEN YÜKSEKLİĞİ KARDEŞLERİNDEN DAHA FAZLA

Otomobilin iç mekanında ise, modern öğelerin yer aldığı dik yapıdaki bir kokpit yolcularını karşılıyor. Göze hoş görünen kaliteli malzemelerin kullanıldığı iç mekanda, yer yer rastlanan sert plastikler ise gözden kaçmıyor.

12.3 inc boyutundaki dijital gösterge grubu, Peugeot modellerinden tanıdık olan C5 Aircross'un, 8 inc multimedya ekranı ve altındaki dokunmatik düğme grubu da yine Peugeot 3008'ten tanıdık.

Bizim kullanma fırsatı bulduğumuz C5 Aircross, serinin en üst versiyonunu oluşturuyor. Masaj fonksiyonlu deri koltuklar orta sert yapıdaki minderleri ile konforlu bir yapı sergilerken, oturma pozisyonunun Peugeot 3008 ve DS7 Crossback'ten daha yüksek olduğunu fark ettik.

Citroen yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, bu durum aracın yerden yüksekliği ile doğru orantılı. Öyle ki, C5 Aircross'un 23 cm'lik yerden yüksekliği sınıfındaki birçok modelden olduğu gibi kardeş modellerinden de daha fazla.

Citroen'in kendini konfor odaklı bir marka olarak konumlandırdığı biliniyor. Bu kapsamda, C5 Aircross'ta 'Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi' adı altında yeni bir sisteme yer verildiğini öğrendik.

Markanın ralli tecrübesinden ortaya çıktığı kaydedilen sistem, geleneksel süspansiyon sistemlerinin aksine, iki aşamalı çalışıyor.

Geleneksel süspansiyonlar amortisör, yay ve mekanik bir stoperden oluşurken, C5 Aircross'taki sistem ise, biri geri tepme ve diğeri sıkıştırma olmak üzere iki hidrolik yastıktan meydana geliyor. Böylece süspansiyon ihtiyaç durumuna göre iki aşamalı olarak çalışıyor.

'Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi'nin, markanın bundan sonraki modellerinde de kullanılacağı bilgisi verildi.

Aracın sürüş özelliklerine yansıyan yeni süspansiyon sisteminin, C5 Aircross'un tümsek geçişlerinde ya da bozuk yollarda darbeleri iç mekana sınıf ortalamalarından daha az yansıtmasına yardımcı olduğunu gözlemledik.

Öte yandan, konfor odaklı süspansiyonun etkisi ile virajlarda hafif yan yatan Fransız SUV, buna rağmen yoldan kopmadan viraj dönüşlerini tamamlayabiliyor.

Sport ve Eco adı altında iki farklı sürüş modu bulunan otomobilde, Sport modunda direksiyon sertleşiyor, gaz tepkileri değişiyor ve şanzıman vitesleri üst devirlerde değiştiriyor.

Eco modunda ise, Sport modundan yaşananların tam tersi gerçekleşiyor. Bu modda yol alırken, otomobil özellikler otoban sürüşlerinde ayağınız gazdan çekildikten sonra 'süzülme' hareketi yaparak yakıt tüketiminin düşürülmesine katkıda bulunuyor.

Şanzıman demişken, EAT8 tam otomatik şanzımanın kullanıldığı C5 Aircross'ta, topuzu Peugeot 3008 ile aynı olan şanzımanın geçişleri de yine kardeşi ile birebir aynı denebilecek hızda.

2 BENZİNLİ 1 DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Biri dizel ikisi benzinli olmak üzere üç farklı motor seçeneği sunulan otomobilde, 1.5 litrelik dizel ünite 130 beygir, 1.6 litrelik bezinli ünite 180 beygir ve 1.2 litrelik benzinli motor da 130 beygir gücünde. 1.2 litrelik seçenek 2020'nin Mart ayında satışa sunulacak.

Her üç motor da EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.

Bizim kullandığımız dizel motor, kabin içine gürültüsünü yansıtmazken, karma kullanımda 7.5 litrelik tüketime imza atıyor.

C5 Aircross, motor sesinin haricinde, yol, lastik ve rüzgar sesini de kabin içine ulaştırmıyor.

Otomobil hakkında birkaç eksik noktaya da değinelim. Öncelikle araka sırada üç bağımsız koltuk sunarak sınıfında fark yaratan C5 Aircross'un, bu sıradaki yolculara kol dayamayı opsiyon bile olarak sunmadığını belirtelim.

Ayrıca, bu sıradaki yolculara sunulan diz mesafesinin dış boyutlar göz önüne alındığında beklediğimizden biraz az olduğunu da not düşelim.

Fakat, bu sıradaki koltukların kızaklı yapısının ve sırt eğimlerinin de ayarlanabilmesinin kullanışlılığı artırdığını bilmekte fayda var.

Yukarıdaki satırlarda bahsettiğimiz sert plastik konusuna dönersek, kapı içlerinde üst kısımlarda yumuşak plastiğe yer verilirken, kapının iç kısımlarında ise b-segment otomobillerde görülen sert plastik kaplamalar kullanılmış.

Aynı malzeme, ön konsolun araç içine bakan yüzü haricinde, ön camın altında kalan büyük alanın da tamamına yakınını kaplıyor. Kalite algısını biraz düşüren söz konusu malzeme seçimi, kullanımda ise herhangi bir sorun yaratmıyor.

Bizim C5 Aircross ile geçirdiğimiz sürenin yaklaşık 2 saat olduğunu belirtelim. Dolayısıyla, araç hakkında anlattıklarımızın ilk izlenim olarak değerlendirilmesinde fayda var.

C5 Aircross ile ilgili bizim gözümüzden kaçan detayları ise, önümüzdeki günlerde modelin ayrıntılı testini gerçekleştirecek yazarımız Fatih Altaylı'nın kaleminden öğrenebilirsiniz.