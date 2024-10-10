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        Haberler Gündem Güncel C31K isimli grup yöneticisine ev hapsi | Son dakika haberleri

        C31K isimli grup yöneticisine ev hapsi

        Sosyal paylaşım platformlarında C31K isimli grup yöneticisi olarak adı geçen ve Tokat'ın Zile ilçesinde yakalanan 17 yaşındaki çocuğa ev hapsi cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:29 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:29
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        C31K isimli grup yöneticisine ev hapsi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden birinin E.K. adlı çocuk olduğunu, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Tokat Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındığını açıklamıştı.

        DENETİMLİ EV HAPSİ VERİLDİ

        17 yaşındaki E.K. iddiaya göre, Ankara'da bu konuyla ilgili gözaltına alındı ve kovuşturmaya yer yoktur denilerek serbest bırakıldı. Babasının atanması nedeniyle kısa süre önce Zile ilçesine geldiği öğrenilen E.K., "Hz. Ebu Cehil" isimli grupta üye olarak bulunmasına dair tespitlere ulaşılınca gözaltına alındı.

        Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan E.K'nın ilk ifadesinde, “Ben yapmadım, ben grubu kurmadım, bu grupla uzaktan yakından alakam yoktur” dediği öğrenildi. E.K'nın telefonun yapılacak inceleme sonuçları beklenirken, şahsa denetimli ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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