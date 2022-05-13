Aynı zamanda C vitamini bedende farklı üretimleri de desteklemektedir. Bunlardan en önemlisi kolajendir. Vücutta C vitamini azaldığında beden üretmesi gereken kolajeni üretemediği için çok fazla olumsuzluk ortaya çıkabilmektedir. Örneğin C vitamini eksikliğinde yeterli üretilmeyen kolajen yaralanan yerlerin yavaş kapanmasına neden olur. Ayrıca C vitamini pek çok olumsuz yan etkileri olan gut hastalığı için de koruyucu etkiye sahiptir. Çünkü C vitamini düzenli alındığında kanda bulunan ürik asit miktarının azalmasını sağlamaktadır. Kronik anemi ve demir eksikliğinin önüne geçen C vitamini zinde hissedilmesine de destek verir. Eğer C vitamini eksikliği tamamlanmazsa kişide ciltte morarma, bağışıklık sisteminde zayıflama, diş etlerinde kanama, anemi ve hatta diş kayıpları bile oluşabilmektedir. Bu içeriğimizde sizler için C vitamini mucizevi faydalarını ayrıntılı bir şekilde ele aldık.
C Vitamini Faydaları
C vitamini faydaları saymakla bitmez. C vitamini öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;
- Güçlü bir antioksidan olan C vitamini toksinlerin atılmasına destek verir.
- Kan basıncının düşürülmesini sağlayan C vitamini kan ile ilgili problemleri tedavi eder.
- Düzenli C vitamini alan kişilerin bağışıklık sistemi güçlü olur.
- Demir eksikliğine iyi gelen C vitamini demirin emiliminin de artmasını sağlar.
- Sağlıklı ve güçlü bir cilt ile saçlar yine C vitamini sayesinde olur.
- C vitamini düzenli alındığında ve vücutta eksik olmadığında yaralar hızlıca iyileşir ve kapanır.
C Vitamini Zararları
Vücuda mucizevi faydaları olan C vitamini gereğinden fazla tüketildiğinde bazı yan etkiler ve zararlar ortaya çıkabilir. C vitamini zararları arasında en fazla öne çıkanlar;
uyku sorunları, ishal, kusma, mide bulanması, baş ağrısı, karında kramp hissi, göğsün yanması. Bu zararlar kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.
C Vitamini Cilt İçin Faydaları
C vitamini cilt için faydaları saymakla bitmez. Zaman içinde ince çizgilerin görünümü C vitamini sayesinde geçmektedir. Diğer yandan C vitaminini düzenli kullanan kişilerin cildi nemlenir ve canlanır. Güneş cilt için oldukça zararlı ışınlara sahiptir ve belirli dönemlerde cilt lekelerine bile neden olabilmektedir. Bu durumda ciltte ton eşitsizliğine neden olur. C vitamini söz konusu ton sorununu çözerek cildi düzeltmektedir. Ayrıca aknelerin oluşumunu da engelleyen C vitamini cildin pürüzsüz görünmesini sağlar.
C Vitamini Okul Öncesi Verilir mi?
C vitamininin faydalı bir vitamin olduğu bilindiğinden özellikle C vitamini okul öncesi verilir mi diye merak edenler vardır. Özellikle C vitamini içerek gıdaların okul öncesi dönemde verilmesi çocukların gelişimlerine destek vermekte ve onların enerjilerini arttırmaktadır.
C Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?
C vitamini hangi besinler bulunur diye merak edenler için sıraladık; kuşburnu, ıspanak, çilek, domates, yeşil ve kırmızı biber, marul, roka, kivi, maydanoz, lahana, brokoli gibi besinlerin yanı sıra özellikle greyfurt, mandalina ve portakal gibi narenciyelerde bol miktarda C vitamini bulunur.
C Vitamini Eksikliği
C vitamini eksikliği oldukça önemli bir sorundur. Özellikle C vitamini vücutta eksildiğinde pek çok olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Bu problemler arasında öne çıkanlar demir emiliminde azalma, anemi, kolejen üretiminin azalması/durması, diş eti sorunları oluşabilmektedir.
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