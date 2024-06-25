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        Haberler Müzik Buzuki Orhan'dan eşiyle düet

        Buzuki Orhan'dan eşiyle düet

        Türk ve Yunan ezgilerinin tanınan ismi Buzuki Orhan'ın eşi Pınar Aksoy Osman ile düeti büyük beğeni topladı. Buzuki Orhan, dinleyicilerine sahnede sürpriz bir haber verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:13
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        Sahnede sürpriz haber verdi
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        Buzuki Orhan, Gökçeada Kaleköy'deki sahne programında eşi Pınar Aksoy Osman ile düet yaptı. Çiftin, 'Yangın Yeri'ni birlikte seslendirirken sahnedeki uyumu seyircilerinden büyük alkış aldı.

        Patika adlı mekânda sahne alan Buzuki Orhan, sahnede yaptığı açıklamada; "Eşim Pınar, inşallah ağustos ayında bebeğimizi sağlıkla dünyaya getirecek. Onun benden de başarılı, dünyada adını ilk sıralara yazdıracak bir Buzuki sanatçısı olması en büyük dileğim" şeklinde konuştu.

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        #Buzuki Orhan
        #Pınar Aksoy Osman

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