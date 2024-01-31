Buzlu gölette mahsur kalan iki köpeği polis kurtardı
ABD'nin Indiana eyaletinde polis, ihbar üzerine geldiği buzlu gölette mahsur kalan iki siyah labrador cinsi köpeği kurtardı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı
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ABD'nin Indiana eyaletinde polis, 28 Ocak günü sabah erken saatlerde buz tutmuş gölete köpek düşmüş olabileceğine dair gelen ihbar üzerine Reservoir Park'a gitti.
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Polis, gölete yaklaştığında soğuktan kıpırdayamayan iki siyah labrador cinsi köpeği, göleti çevreleyen duvara ön patileriyle tutunmuş olarak buldu.
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Hava sıcaklığının yaklaşık 1 derece olduğunu ve köpeklerin soğuktan kendilerini buzlu göletten çıkartamadığını belirten polis, iki köpeği ısınmaları için polis aracına götürdü.
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Polisten yapılan açıklamada, köpeklerin durumunun iyi olduğu, hayvan bakım ve koruma yetkililerine teslim edildiği belirtildi.
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İki köpeğin kurtarılma anları polisin vücut kamerasına yansıdı.
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