Buzdolabı yiyecek ve içeceklerin bozulmasını engelleyen ve onları taze tutmaya yarayan bir eşyadır. Fakat bazen buzdolabında arızalar meydana gelebilir. Bu arızalardan biriside buzdolabının soğutmama sorunudur. Soğutmadığı için yiyeceklerin kısa süre içerisinde bozulmasına sebep olabilir. Buzdolabında su kanalları mevcuttur. Bu su kanalları tıkandı ise böyle bir sorun meydana gelebilir. Uzun süre buzdolabının açık kalmış olması buzdolabının soğutmama nedenleri arasındadır. Uzun süre elektriklerin gitmiş ve gelmemiş olması da soğutmayı engellemektedir. Buzdolabı ayarının düşüşe geçmiş olması da bu sorunun sebeplerinden biri olabilir ve bu ayarın yükselmesi ile düzelebilen bir durumdur. Buzdolabının arkasında bulunan kompresörün çalışmıyor olmasından kaynaklanıyor olabileceği ihtimalleri arasındadır. Aynı zamanda fanın sebep olduğu sorunlardan kaynaklıda olabilir. Buzdolabının soğutmama nedenleri arasında birçok sebep bulunur. Fakat bazen ise çok bu durum çok önemli sebeplerden kaynaklanmaz ve kendiliğinden bir süre sonra düzelmeye başlar. Buzdolabı neden soğutmuyor konusu ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız yazımızın tamamını okumanız gerekmektedir.
Buzdolabının soğutmama nedenleri
Yaşamımızın vazgeçilmez eşyalarından olan buzdolabı günlük kullandığımız olmazsa olmaz eşyalardan bir tanesidir. Buzdolabı bazen zamanlarda arızaya geçebilmektedir ve soğutmayabilir. Buzdolabının birçok soğutmama nedeni bulunur. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz. İşte buzdolabının soğutmama nedenleri aşağıdaki gibidir
Buzdolabı soğutmuyorsa ne yapılır?
Buzdolabı soğurmuyorsa ne yapılır? Bu sorun ile karşılaşanlar tarafından merak edilen bir konudur. Buzdolabınız soğutmuyorsa öncelikle buzdolabında bulunan ısı ayarını bir tık yükseltin ve dolabınızın açma kapama düğmesine basın. Sorun düzelmedi ise bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Çünkü diğer problemleri kendiniz evde çözeme ulaştıramazsınız.
Buzdolabı soğutmuyor ise, dikkat edilmesi gerekenler
Buzdolabı soğutmaması çoğu zaman uzman kişiler tarafından çözüme ulaştırılsa da bazı zamanlar sorun önemli bir sebepten kaynaklanmıyor olabilir. Buzdolabı soğutmuyor ise dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!