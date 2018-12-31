31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tatil için kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ı tercih edenler, açık havada kar altında havuza girmenin keyfini yaşıyor.
AA'nın haberine göre kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı ve sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü, bin 865 metre rakımlı "Oteller Bölgesi"nde, gün boyunca kayak ve snowboard yapan, kar motoruyla gezintiye çıkan tatilciler, pistlerin yanı başındaki sıcak havuzdan da yararlanıyor.
Bir otele ait 37 derece sıcaklıktaki suyla doldurulan havuza ilgi gösteren tatilciler, soğuk hava ve kar altında farklı bir deneyim yaşıyor.
"İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"
Otel Müdürü Murat Pınarcı, yaptığı açıklamada, gün içerisinde kayak ve snowboard yapan, kar motoruyla gezintiye çıkan tatilcilerin genellikle akşam saatlerinde havuzu doldurduğunu söyledi.
Uludağ'da benzer başka havuz olmadığını belirten Pınarcı, "Havuz 135 santimetre derinliğinde. 2012 yılı itibarıyla hizmete girdi. Havuzu 37 ila 39 derece sıcaklığı arasında sabit tutuyoruz. Misafirlerimiz kar yağışı altında havuza girebiliyorlar. Hava soğuk olduğu için uzun süre kalmak mümkün değil. Misafirlerimiz için değişik bir atmosfer oluyor." dedi.
Pınarcı, havuzu yurt dışındaki otellerden esinlenerek yaptıklarını ifade ederek, havuza ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
Havuzun birçok ülke vatandaşı tarafından tercih edildiğini belirten Pınarcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Havuzun örneklerini daha önceden yurt dışında görmüştük, biz de uygulamak istedik. Gayet başarılı oldu. Uludağ'da başka bir örneği yok. İnsanlara değişik geliyor. Eksi 5-10 derecelerde havuza girmek farklı bir olay. Misafirlerden olumlu dönüşler alıyoruz. Birçok ülke vatandaşı tercih ediyor. Eskiden biz Türkler, sıcağı seven bir millet olduğumuz için tercih ederdik fakat artık burası birçok insan tarafından kullanılıyor, tercih ediliyor. İlgi her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Almanya ve Fransa'dan da misafirleri ağırlıyoruz. Havuz her yaştan insana hitap ediyor."
Tatil için İstanbul'dan gelen Ceyhun Zağlı, Uludağ'ı çok beğendiğini söyledi.
Zağlı, "Daha önceden de Uludağ'a gelmiştik. Kayak pistleri açılmış durumda. Sabahları kayak, snowboard yapıyoruz. Akşama doğru havuza girerek zaman geçiriyoruz, tatil yapıyoruz. Havuzda kafadan yukarısı soğuk, alt taraf sıcak. Çok güzel oluyor. Gelmeyenlere imkanları varsa tavsiye ederim." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!