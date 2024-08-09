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        Haberler Gündem Güncel Büyükşehir, Mudanya'daki otoparkı ücretsiz yaptı | Son dakika haberleri

        Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da o otoparkı ücretsiz yaptı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesindeki BURULAŞ'a ait otoparkın cuma günleri vatandaşların rahatlıkla pazar alışverişini yapabilmesi için ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:05
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        Büyükşehir, Mudanya'daki otoparkı ücretsiz yaptı
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli turistik bölgelerinden olan Mudanya ilçesindeki BURULAŞ'a ait otoparkı ücretsiz yaptı.

        Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kararıyla dolgu alanındaki kapalı pazar yeri karşısında bulunan BURULAŞ'a ait otoparkın cuma günleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

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        #yerel haberler
        #BURULAŞ
        #Bursa
        #Mudanya
        #otopark
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