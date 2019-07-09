Gayriresmi verilere göre yerleşik nüfusu 250 bine dayandı. Yazın nüfusu 1 milyonu buluyor. Bodrum artık kendi halinde bir sayfiye kenti olmaktan öte büyükşehir havasında. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşamaktan yorgun düşenler Bodrum'u tercih ediyor.

TÜİK verilerine göre, Bodrum'da yaşayanların yaklaşık üçte ikisi gözlerini dünyaya başka bir kentte açtı. İlçede yaşayanlar arasında İstanbul doğumlu 13 bine yakın kişi var. Peki Bodrum bundan sonrasını, hatta bu kadarını kaldırabilecek halde mi?

"DÜZENLİ VE PLANLI BÜYÜMELİYDİ"

Ölçüsüz büyüyen ilçedeki yapılaşma rahatsız edici. Bodrum Kent Konseyi üyesi çevreci Rezzan Şebin, "70'li yıllarda geldiğimiz Bodrum'la şimdiki Bodrum arasında çok fark var... Gelişmeden yanayız ama düzenli ve planlı olması gerekirdi, olamadı. Ev pansiyonculuğu vardı, minik mavi yolculuk vardı. Şimdi beş yıldızlı oteller bütün koylar devasa evler. rezidanslar yani giderek Bodrum'un sonu gelmez ama sonunu getirecek kadar ciddi bir imar bozukluğu var" diyor.

"HORMONLU BÜYÜDÜ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ilçenin bugün yaşadığı sorunların 'hormonlu büyüme'den kaynaklandığını söylüyor.

Aras, "Bodrum birdenbire bu hormonlu büyümeye yerel yönetimler ve hizmet olarak uyum sağlayamadı. Bunun sonucu altyapısı eksik, üstyapısı problemli, çevresi ve doğası tahribata uğrayan önümüzde bir Bodrum tablosu oluştu ve bu 40 yıldır böyle devam etti 1980'den bu yana, 2019'dayız" ifadelerini kullandı.

Yazın kalabalık nüfusun yarattığı trafi̇k, kışın yaşanan sel vakaları i̇lçeni̇n kaderi̇ haline geldi. İlçenin bütçesi de yaz nüfusuna göre değil kışın tam zamanlı yerleşik olanların sayısına göre yapılıyor. O bütçe de çözüm için yetersiz kalıyor, trafgği, su ve kanalizasyon problemleriyle birlikte büyükşehirlere benzetiliyor.

TURİST YETERSİZ



Son bayram tatilinde 170 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 5 katına çıkmış ve büyük bir trafik sorunu yaşanmıştı. 235 bine yakın konut ve 120 bin yatak kapasitesi olan Bodrum'da bu yaz turist sayısı da istenen düzeyde değil. Bodrum dünya markası turizmiyle de çıkış yolu arıyor. BODER Başkan Yardımcısı Hasan Güven, Bodrum'daki Cumhuriyet Caddesi olarak bilinen barlar sokağını "bütün sahte ürünlerin satıldığı bir yer oldu" diyerek Mahmutpaşa'ya benzetiyor.

178 İŞLETMEYE GÜRÜLTÜ CEZASI

Seçimle yenilenen belediye yönetimi, gürültü kirliliğini önlemek adına şimdiye kadar 178 işletmeye ceza kesti, 231 inşaat durduruldu. Kronik sorun gürültü kirliliği ise hiç değişmedi. Bodrum'un sakinlerinden Nurdan Güner, "Doğrusunu isterseniz en çok yüzen diskonun gürültüsü denizden geliyor. Akşamları uzakta uzağa bir cıs tak cıs tak sesi oluyor tam anlamıyla. En tepedeyiz ancak denizden o yüzen disko sefere çıktığı zaman gece yarısı ikiden sonra çok rahatsız edici oluyor" diye şikayet ediyor.

Bir kaç yıl öncesine kadar yüzen disko müzik yayınını karadan uzakta yapıyordu. Şimdilerde kıyıdan çok uzaklaşmayan yüzen disko Bodrum merkezinde yaşayanları uykusuz bırakıyor.

"KAYMAKAM DA GÜRÜLTÜDEN RAHATSIZ"



Boder Başkan Yardımcısı Hasan Güven gürültü kirliliğinden yerli ve yabancı turistler kadar her kesimin rahatsız olduğu kanısında. Güven, "Kaymakam Bey'in büyük şikâyeti bu ben de uyuyamıyorum diyor. Kaymakam uyuyamadıktan sonra yapacak birşey yok yani. Bunun önlemi cezayla halledilmeye çalışılıyor. 90 desibelin üstüne çıkıldığı zaman ceza kesiliyor. Bu da bir yere kadar" diye konuştu.

"GÜRÜLTÜ YAPANA RUHSAT İPTALİ"



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gürültü kirliliğine karşı kararlı. Aras, "Bu sene desibel kontrolleri ile gidiyoruz ama seneye diyeceğiz ki sezon sonu bakın eğer kapatmazsanız artık biz ruhsat iptallerine kadar işletmeyi kapatmaya kadar önlemler alacağız" diyor.

"ÇUVAL DOLDU"

Son meclis toplantısını Antik Tiyatroda gerçekleştiren Bodrum belediye Başkanı Ahmet Aras'ın önceliği gelecek beş yılda alt yapı olacak görünüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Bodrum artık istihap haddini doldurdu. Yeni yollar yaparak Bodrum'u kurtaramayız. Aynı aile dört araçla Bodrum'a giriyor. Ne kadar yol yapsak yetersiz kalır. Burası bir yarımada. Bir çuval gibi, çuval doldu artık malzemeye koymaya çalışırsak taşıcak zaten" diye konuştu.

YİNE DE BODRUM BODRUM...

Böylesine sorun yumağında Bodrum Yarımadası yokuş başına gelip de dönemeyenlerin adresi. Bodrum'a 20 yıl önce Ankara'dan yerleşen çevreci Rezzan Şebin bunu Cevat Şakir'in Halikarnas balıkçısının sözüyle özetliyor: "Yokuş başına geldiğinizde Bodrum'u göreceksiniz ve bir daha dönemeyeceksiniz sürekli geleceksiniz. İnanın o kadar doğru ki her gün işe gelirken yokuş başından bakıp Bodrum'un kalesini ve denizini görünce ben burdan gidemem diyorum."