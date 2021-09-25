Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3 - Adanaspor: 1

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı (Dk. 85 Süleyman Koç), Gökhan Kardeş, Mucahit Albayrak, Ufuk Budak, Estrela, Novikovas (Dk. 85 Rosheuvel), Gökhan Alsan, Hasek (Dk. 68 Alican Özfesli), Eren Tozlu (Dk. 86 Oltan Karakullukçu), Olanare (Dk. 46 Emircan Altıntaş)

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz (Dk. 87 Bennasser), Uğurcan Yazğılı, Roche (Dk. 64 Tetteh), Donkor, Bruns (Dk. 72 Orkan Çınar), Celil Yüksel, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Samed Ali Kaya, Ahmethan Köse (Dk. 64 Rüştü Hanlı) Ozegovic

Goller: Dk. 32 Roche (Kendi kalesine), Dk. 67 Gökhan Alsan, Dk. 69 Novikovas (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 83 Samed Ali Kaya (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 52 Hıfsullah İsmail Erdoğan, Dk. 90+3 Celil Yüksel (Adanaspor)