Büyükerşen'in Osmanlı ile ilgili sözlerine tepki

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha iyi bir belediyecilik ve rekabetçi bir Eskişehir için mücadele verirken mevcut belediye yönetiminin toplumu kutuplaştırmak için gündemi bulandırmaya çalıştığını belirtti.

"Ama bu defa olmadı Sayın Yılmaz Büyükerşen." ifadesini kullanan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınlarımıza, utanarak söylüyorum 'karı' diyen, ecdadımız olmasından gurur duyduğumuz Osmanlı İmparatorluğu'nu aşağılayan anlayışa itiraz ediyor, karşı çıkıyorum. Kadınlar canımız, Osmanlı atamızdır. Ayrıca hocasının gölgesinde, kadınlarımıza hakaret edilirken, bu konuşmaları alkışlayan saygıdeğer hanımefendi Ayşe Ünlüce'yi de vatandaşımızın takdirine bırakıyorum."

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Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada da mevcut Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in sözlerini kınadığı belirterek, "Büyükerşen bugünkü bir açılışta Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yaptığı fetihlerin sebebinin şehzadelere sarışın ve mavi gözlü, tırnak içinde söylüyorum, 'karı bulmak' için yapıldığını söylemiştir. Bu geçmişimize ve Osmanlı'ya yapılmış çok büyük terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliği kabul etmiyor, Yılmaz Büyükerşen'in tüm Eskişehir'den ve Türk halkından özür dilemesini istiyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır da "86 yaşına gelmiş bir profesörün ve eğitimcinin bu talihsiz açıklamasını yani kadına 'karı' deme açıklamasını AK Parti Kadın Kolları Başkanı olarak tüm teşkilatım ve Eskişehirli kadınlar adına şiddetle kınıyorum. Bir kadın aday çıkarttılar, Ayşe Ünlüce hanımefendinin de bu talihsiz açıklamayı sessiz kalarak alkışlaması da çok manidar. Bunları da sizin takdirlerinize sunuyorum. Bu tarih ve ecdadımızı bilmemektir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'DEN TEPKİ

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de yaptığı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in son açıklamalarının Türk milletinin tarihine yapılmış bir hakaret ve aşağılama olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca dünyaya adalet ve medeniyet götürmüş, kahramanlığı ve cesaretiyle öne çıkmış bir millet olduğuna işaret eden Candemir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

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"Büyükerşen'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kahramanca fetih seferlerini, 'mavi gözlü beyaz tenli kadınları almaya' indirgemesi, sadece cehaletin, aşağılığın, bilişsel ve zihinsel işlevlerde gerileme ile karakterize olan bir sendromun göstergesidir. Büyükerşen'in bu alçakça ve saygısızca sözleri, Türk milletinin tarihine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır. Tarih şuurundan bihaber bir zihniyetin tezahürüdür. Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca 4 kıtaya hüküm sürmüş dünyanın en güçlü Türk imparatorluğudur. Doğu batı arasında muazzam bir köprü görevi görmüştür. Bizler, Türk milleti olarak, asil tarihimize ve kahramanlarımıza olan saygımızı koruyacak ve asla bu tür aşağılık yaklaşımları cevapsız bırakmayacağız ve kadim Türk tarihimize yapılan bu ve türevi ihanetlerin karşısında olacağız."

Candemir, milliyetçi, ülkücü hareket olarak, Büyükerşen'in "çirkin ve düşmanca" sözlerini en sert şekilde kınadıklarını ve Türk milletinin tarihine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Türk milletinin, tarihine ve kimliğine yapılan bu tür hakaretlere sessiz kalmayacağını ve gereken cevabı her koşulda vereceğini ifade eden Candemir, şöyle devam etti:

"Büyükerşen gibi tarihimizi çarpıtmaya ve milletimizi küçümsemeye çalışan herkes bilmelidir ki Türk milleti asla boyun eğmeyecek, asla unutmayacak ve asla affetmeyecektir. Türk milleti, gerçekleri tahrif etmeye ve tarihi çarpıtmaya çalışan bu tür söylemlere karşı her koşulda uyanık olacak ve tarihi gerçekleri koruyacaktır.

Türk milleti, tarihine ve değerlerine olan bağlılığını en üst düzeyde tutacak ve bu uğurda her türlü mücadeleyi verecektir."

BÜYÜKERŞEN'İN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

AA'nın haberine göre; CHP'nin Emek Mahallesi Seçim Ofisi açılışına katılan Büyükerşen, "Övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize kul diyen, halka kul diyen bir Osmanlı ailesi, efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Çünkü hemen ufacık lafı çevirirler, evirirler. Hoca şöyle dedi, böyle dedi derler, iftira etmeye hazırdırlar. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hanım ağa alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacak. Hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü falan olacak diye." ifadesini kullanmıştı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.