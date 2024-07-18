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        Haberler Spor Futbol Büyükekşi’den Cenk Tosun ile tokalaşmama iddialarına cevap! - Futbol Haberleri

        Büyükekşi’den Cenk Tosun ile tokalaşmama iddialarına cevap!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Cenk Tosun'un milli takım kampında kendisiyle tokalaşmaması iddialarına yönelik, "Zaman kazanmak için orada otobüse gidiyorlardı. Hızlı bir şekilde hareket etmeleri lazımdı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:59
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        Büyükekşi'den Cenk Tosun iddialarına yanıt!
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        TFF Başkan Adayı Büyükekşi, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun konuşmasında A Milli Futbol Takımı’nın kamp sonrası ‘tokalaşma krizine’ yönelik iddialarına cevap verdi.

        Büyükekşi, Cenk Tosun’un zaman kazanmak adına o hareketi yaptığını belirterek, “Bir konuyu düzeltmek istiyorum. Milli takım oyuncusu Cenk ile bir röportaj yapıldı. Cenk, “Bir konuyu düzeltmek istiyorum. İki dakika önce başkanımızla içerideydik. Başkanımızla tokalaştık ve sarıldık. Ben öyle terbiyesizlik, saygısızlık yapmam. Başkanıma saygım sonsuz’ dedi. Zaman kazanmak için orada otobüse gidiyorlardı. Hızlı bir şekilde hareket etmeleri lazımdı. Şimdi siz şuna inanıyor musunuz arkadaşlar siz kulüp başkanısınız veya delegesiniz eğer takımın başına bir teknik direktör getirmezseniz, yani bir tren makinist olmadan kendi kendine mi gidecek. Montella’yı getiren kim? Bizim yönetimimiz” ifadelerini kullandı.

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