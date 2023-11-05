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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece feci kaza! Üst geçidi kullanmayan 2 kadına otobüs çarptı

        Büyükçekmece D-100'de İETT otobüsünün çarptığı 2 kadın ağır yaralandı

        Büyükçekmece D-100'de üst geçidi kullanmayan 2 kadına İETT otobüsü çarptı. Kaza 2 kadın ağır yaralanırken, kazanın ardından İETT şoförü de fenalaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 23:51 Güncelleme: 05.11.2023 - 23:51
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        Üst geçidi kullanmayan 2 kadına otobüs çarptı
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        Büyükçekmece'de üst geçidi kullanmayarak D-100 Karayolu'ndan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına İETT otobüsü çarptı. 2 kadın ağır yaralanırken, kazanın ardından İETT şoförü de fenalaştı.

        Kaza, 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Kamiloba mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçidi kullanmayan 2 kadına karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Silivri-Avcılar seferini yapan İETT otobüsü çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan 2 kadın ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardınan fenalaşan İETT şoförü de hastaneye sevk edildi. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu, 2 kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi

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