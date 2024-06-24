Büyükçekmece'de polislerden kaçan 3 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

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Büyükçekmece'de çaldıkları inşaat malzemeleriyle polisten kaçan 3 hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınartepe Mahallesinde uygulama yaptıkları sırada şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan araç sürücüsü, kovalamaca sırasında bir sokağa girmek isterken aracıyla savruldu.

Sürücünün tekrar kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri aracın tekerleklerine ateş açarak kamyoneti durdurmaya çalıştı.

Bu şekilde bir süre daha kaçmaya devam eden araç, kovalamaca sonucunda durduruldu.

Polis ekipleri araçtaki şüpheliler Y.K, K.G. ve G.Ayı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir inşaat firmasına ait malzemeler bulundu. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu, kadın şüpheli G.Anın ayrıca 15 farklı suçtan arandığı belirlendi. Ekipler, şüphelilerin ayrıca aynı kamyonetle 16 Şubatta Pınartepe Mahallesinde bulunan farklı bir inşaattan malzeme çaldıklarını ve bir araca zarar verdiklerini tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden K.G. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Y.K. ve G.A. ise "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelilerin araçla kaçtığı sırada yaşanan kovalamaca ile polisin aracı durdurmak için ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.