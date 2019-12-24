DHA

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu Edirne istikameti Kumburgaz mevkiinde bir otomobilden açılan rastgele ateş sonucu bir bekçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, ve ambulans sevk edildi.

Karnından yaralanan ve durumu ciddi olan bekçi hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; içinde 3 kişinin olduğu otomobili yakalamak için polisin başlattığı çalışmalar sürüyor.