TIR'ın açılan dorsesi üst geçide çarptı!

Alınan bilgiye göre, Engin K.'nin kullandığı TIR'ın açılan dorsesi D-100 kara yolu Edirne istikameti Mimaroba mevkisindeki üst geçide çarptı.

Kimsenin yara almadığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.