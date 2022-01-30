Baba ve oğullarından levyeli baskın!

Büyükçekmece'de, baba ve 2 oğlu, kendilerine rakip olarak gördükleri dükkan sahibi baba ve oğluna levye, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2021 yılının 29 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde yaşandı. İddiaya göre, Metin Akman, Doğan Akman ve Doğukan Akman, rakip olarak gördükleri komşuları Mevlüd Al ve Samet Al'a ait oto tamirhanesinin önüne otomobillerini park etti. Dükkanının girişinin kapanması üzerine dışarı çıkan Samet Al, otomobili başka yere park etmelerini söyledi. İki grup arasında sözlü olarak tartışma başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Akman ailesi ile Al ailesi levye, sopa ve sandalyelerle birbirine girdi. Samet Al, eline aldığı meyve bıçağı ile bir kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan kişileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Al ve Akman ailesi adliyeye sevk edildi. Kavga sırasında bir kişiyi bıçakla hafif şekilde yaralayan Samet Al, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavgaya karışan kişiler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
OĞLUM 2 AYDAN BERİ İÇERİDEN ÇIKAMIYOR
Yaşananları anlatan Samet Al'ın babası Mevlüt Al, 2 oğul, 1 baba gelip bizi tehdit etti. Bize küfrettiler. En son 2 otomobili park edip, dükkanı kapattılar. 'Sizi çalıştırmıyoruz' dedi. Bize ana avrat küfretti. Oğlum Samet Al'a saldırdılar. Oğlum mecburen kendisini bıçakla korumak zorunda kaldı. Bıçaklanan kişi ertesi gün taburcu oldu ama oğlum 2 aydan beri içeriden çıkamıyor. Hem dükkanını savundu hem de 2 aydan beri çıkamıyor dedi.
LEVYE, ÇEKİÇ, ARABANIN PARÇALARINI FIRLATTILAR
Akman ailesinin kendilerine saldırdıklarını belirten Mevlüt Al, Onların da yukarıda bir dükkanı var. Buradan gelip geçerken bizi kışkırtıyorlardı. Amaçları herhalde bizim bırakıp, gitmemizdi. Levye, çekiç, arabanın parçalarını fırlattılar. Samet'i en sonunda araya aldılar. Samet de meyve bıçağı dediğimiz ufak bir bıçak ile kendini savundu ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!