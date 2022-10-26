5 yıl sonra! 7 kişinin öldüğü helikopter kazasında ilk dava

DHA

Büyükçekmece'de 2017 yılında 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin davanın görülmesine 5 yıl sonra başlandı. İddianamede, kulenin yeteri kadar işaretlenip, ışıklandırılmadığı belirtilmişti. TV kulesi inşaat yetkilisi ve yönetim kurulu üyesi tutuksuz sanık Tamer Tunca duruşmadaki savunmasında, "Biz gerekli ışıklandırmayı ve işaretlemeleri yaptık. Olayda benim bir kusurum yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, 2 tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Tamer Tunca ile avukatı katıldı.

"İZ GEREKLİ IŞIKLANDIRMAYI VE İŞARETLEMELERİ YAPTIK"

Endem İnşaat A.Ş.'ye ait TV kulesinin o dönem inşaat yetkilisi ve yönetim kurulu üyesi olan sanık Tamer Tunca savunmasında, "Biz kulenin inşaatı sırasında tüm izinlerini almıştık. Sivil Havacılıktan da tüm izinleri almıştık. Biz gerekli ışıklandırmayı ve işaretlemeleri yaptık. Olayda benim bir kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Duruşmada sanık avukatı söz alarak, "Alınan bir raporda ışıkların yanmadığı söylenmiştir. Olay tarihinde ışıklandırma mevcuttur. Buna ilişkin gerekli belgeleri sunacağız" dedi.

Diğer müvekkilleri olan Mehmet Enis Özgül ve Osman Naci Endem'in ise yurtdışında bulunduğunu belirtti.

SANIKLARA ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Osman Naci Endem ve Mehmet Enis Özgül´ün bir sonraki duruşmaya adreslerinden zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Endem İnşaat A.Ş.'ye ait TV kulesinin, uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılmamasının, kazanın oluşumunda illiyet bağı taşıyan bir unsur olduğu değerlendirmesi yapıldı. Şirketin yetkili ortakları olan şüpheliler Mehmet Enis Ö., Osman Naci E. ve Tamer T.'nin, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.