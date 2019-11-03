03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Büyükada'nın en büyük köşklerinden biri olan, en son Adalar Kaymakamlığı olarak kullanılan Çankaya Caddesi'nde 10527 metrekarelik bir alanda yer alan Hacopulos Köşkü, 17 Eylül'de restorasyon için ihaleye verildi.
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 'Büyükada Kaymakamlık Binasının Restorasyon Projesi Uygulama İşi' ismiyle açılan ihale sonuçlandı. 4 geçerli teklifin verildiği ihaleyi, Rena İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi 13 milyon 953 bin TL'ye üstlendi. 28 Ekim'de sözleşmesi imzalanan ihalenin şartnamesine göre, restorasyon çalışmaları 18 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlanacak.
Rena İnşaat firmasının sahibi Sinan Mataracı, yurt dışında da birçok restorasyon projesi gerçekleştirdi.
HACOPULOS KÖŞKÜ
1860- 1870 yılları arasında yaptırıldığı değerlendirilen ve İstanbul´un önemli tüccar ve bankeri olarak bilinen, uzun yıllar Adalar Belediye Başkanlığı yapmış olan Kiryako Hacopulo'nun malikanesi olan köşk, Hacopulos'un ülkeyi terk etmesi üzerine hazineye geçti. Daha sonra, Murat Pinyatoğlu tarafından satın alındı, ancak 1'inci Dünya Savaşı sırasında tekrar hazineye geçti. İstanbul'un işgali sırasında 1919- 1923 yılları arasında kiraya verilip, bir süre otel olarak kullanılan Hacopulos Köşkü, 1927 yılından sonra Hükümet Konağı olarak kullanıldı.
Köşk, büyük bir bahçenin ortasındadır, mermer kaplı on üç basamaktan inilerek bahçeye girilir. Ayrıca bahçe kapısında Kiryako Hacopulo'nun ad ve soyadının ilk harflerinin içice geçmiş 'KH' monogramları bulunur.
Öte yandan Hacopulos Köşkü şu sıralar, 'Yedinci Kıta' teması etrafında şekillenen 16. İstanbul Bienali'nin üç durağından biri olan Büyükada'daki beş farklı noktadaki sergi mekanlarından biri olarak da kullanılıyor. Köşkün girişinde, Monster Chetwynd´in ucuz malzemelerden ürettiği el yapımı melez yaratık heykelleri sergileniyor.
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