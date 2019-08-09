Avrupa kariyerine Hollanda'da Venlo takımında başlayan Musa, daha sonra CSKA Moskova'da forma giydi. Burada gösterdiği performansla Leicester City'nin kapıları açıldı. Leicester onun için 19 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Geçen sezon ise İngiliz ekibi onu 16.5 milyon Euro bedelle Al Nassr'a sattı.