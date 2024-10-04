Yemekteyiz kim kazandı? 4 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 4 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan ve birincisi olan isim merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda en yüksek puanın sahibi olan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki 4 Ekim 2024 Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?
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YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELİYOR!
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 4 Ekim 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi Hatice oldu.
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