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BÜYÜK ÖDÜL! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? 2022 Survivor birincilik ödülü nedir, şampiyon kaç para alıyor?

Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Survivor birincisi ne kadar para alıyor?

Survivor şampiyon ödülü dün akşam gerçekleştirilen finalin ardından merak konusu oldu. 6 aylık mücadelenin sonunda Survivor şampiyonu Gönüllüler takımından Nisa oldu. Şampiyonun açıklanmasıyla "Survivor birincilik ödülü nedir, Survivor şampiyonu kaç para alıyor?" soruları gündeme geldi. İşte Survivor şampiyonluk ödülü hakkında merak edilenler...

01.07.2022 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor 2022 All Star yarışması dün itibarıyla sona erdi. 6 aylık zorlu mücadelenin ardından Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı final koltuğuna oturmayı başaran iki isim oldu. Yapılan SMS oylamasının ardından Survivor şampiyonu Gönüllüler takımının temsilcisi Nisa Bölükbaşı oldu. Nisa'nın şampiyonluğu ile 12 yılın ardından ilk kez bir kadın şampiyon kupayı kaldırdı. Peki Survivor şampiyon ödülü nedir? Survivor birincisi ne kadar para kazanıyor? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

  • SURVİVOR ŞAMPİYON (BİRİNCLİK) ÖDÜLÜ NE KADAR?

    Survivor 2022 şampiyonluk ödülü henüz netlik kazanmadı. Survivor birincilik ödülünün ilerleyen günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. 

    SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    SURVİVOR FİNALİ NEREDE YAPILDI?

  • Yarışmanın birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para kazanacağı konuşuluyor. Öte yandan, şampiyon olan ismin araba alma ihtimali de bulunuyor. Survivor şampiyonluk ödülü açıklandığında haberimiz güncellenecek. 

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