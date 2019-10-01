İstanbul Bayrampaşa'daki Esenler Otogarı olarak da bilinen Büyük İstanbul Otogarı'nda dönüşüm başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri bugün sabah saatlerinden itibaren otogarın özellikle son yıllarda sık sık gündeme gelen alt katlarındaki metruk alanlar ile çevresinde düzenleme çalışması başlattı. İş makinelerinin de yer aldığı çalışmada metruk alanlar yıkılıyor. Yıkım sonrası bu alanların temizlenip aydınlatılacağı ve sosyal alanlar oluşturulacağı öğrenildi. İBB, çalışmaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.

İBB ekipleri otogarın alt katlarında yıkım çalışmasına ilişkin bilgi veren İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, şunları söyledi: "Ekiplerimiz bugün sabah itibarıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda amaç dışı kullanımları engellemek ve alanı temizlemek için girişimde bulundular. Etap etap bir tahliye planı ve önceden duyurular yapıldı. Otogarın alt katlarını bu şekilde yıkıyoruz, temizliğini ve aydınlatmasını yapıyoruz. Ve daha güvenli bir hale getiriyoruz."