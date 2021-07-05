Teşekkürler öğretmenim!

Manisa'nın Salihli ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlk ve Ortaokulu'nun Müdürü Yakup Ateş, 11 köyden taşıma merkezli 250 öğrencisi bulunan okula ait 8 dönümlük araziye buğday ekti.
HASADI DA KENDİSİ YAPTI
DHA'da yer alan habere göre Ateş, hasadı da kendisi yaptı. 1.5 ton verim elde eden Ateş, satışını yaptığı buğday ve samanlar ile okula gelir sağladı. Ateş, elde ettiği geliri okulun bakım ve onarımının yanı sıra maddi durumu iyi olmayan öğrencileri için kullandı.
"8 DÖNÜM ARAZİNİN BOŞ KALMASINI İSTEMEDİK"
Tarlada çalışmaktan yakınmadığını aksine öğrencileri için seve seve yaptığını dile getiren Ateş, şunları söyledi: "Okulumuzun hemen yanında okula ait 8 dönümlük arazimiz var. Bu 8 dönüm arazinin boş kalmasını istemedik. Tamamen kendi çabam ve gönüllü arkadaşlarımın da yardımıyla bu sene buğday ektik. Şu an hasadımızı gerçekleştirmekteyiz.
"OKULUMUZUN EKSİKLERİNİ GİDERECEĞİZ"
Bu hasatla beraber elde ettiğimiz gelirle okulumuzun eksiklerini gidereceğiz. Aynı zamanda ihtiyacı olan öğrencilerimize de yardımcı olmak en büyük amacımız. Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimiz kırsal kesimden gelen öğrenciler. Maddi durumları belli.
"HER ŞEY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN"
Her şey tamamıyla öğrencilerimiz için. Çünkü öğrenciler bizim geleceğimiz, onlar bizim ümidimiz. Bizler yaşlandıkça onlar bizim yerimizi alacak ve Türkiye'yi büyük Türkiye hedefiyle ileriye doğru taşıyacaklar" diye konuştu.
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