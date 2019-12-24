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İspanya'da her yıl 22 Aralık'ta gerçekleşen ve dağıttığı yüklü ikramiye ile öne çıkan Noel çekilişinde sıra dışı bir olay yaşandı.
İspanya'da RTVE televizyonu için muhabirlik yapan Natalia Escudero isimli gazeteci büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannetti.
Toplamda 2.3 milyar euro paranın dağıtıldığı çekilişte kendisine de pay çıktığını zanneden gazeteci, canlı yayında "Yarın işe gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Ancak daha sonra, Escudero'nun biletine büyük ikramiye çıkmadığı anlaşıldı.
Muhabirin biletine isabet eden ikramiyenin gerçek tutarının 5 bin euro civarında olduğu öğrenildi.
Olayın sosyal medyaya taşınması üzerine 'manipülasyon yaptığı' yönünde çok sayıda eleştiri alan Escudero, Twitter hesabından açıklama yaptı.
'Kişisel nedenler' yüzünden zor birkaç ay geçirdiğini söyleyen Escudero daha sonra yayın sırasında verdiği tepki için özür diledi.
İspanya'da her yıl 22 Aralık tarihinde yapılan ve 4 saate yakın süren piyango çekilişinin tarihi 1812 yılına dayanıyor.
İspanya'nın Noel piyangosunda çok fazla kişiye ikramiye dağıtılması amaçlanıyor. Farklı bir sistemi olan Noel piyangosunda, bu yıl tek kişiye verilen maksimum ödül miktarı 3.4 milyon euro iken, toplamda 2.3 milyar euro para dağıtıldı.
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