Büyük düşlerin büyük işleri
'Büyük Düşler Büyük İşler', çocukların uçsuz bucaksız hayal dünyasından ilham alan ekip, köy okullarındaki yetenekli öğrencileri, hayallerindeki bilim, müzik ve resim sınıflarına, zekâ oyunları ve beceri atölyelerine kavuşturuyor. İç mimar Ayşe Senem Göral'ın çocukların düşlerinden yola çıkarak tasarladığı alanlar, geleceğin bilim insanlarına, mühendislerine, sanatçılarına yeni bir kapı aralıyor
Bülent Turgut ve Raif İnan'ın yapımcısı olduğu Cihan Sağlam'ın yönettiği 'Büyük Düşler Büyük İşler' programıyla çocukların hayalleri şahane tasarımlara, tasarımlar da köy okullarındaki miniklerin gülümsemelerine dönüşüyor.
Mesafeleri kısaltmak isteyen küçük mucit Hüseyin'in köyünün üzerinden geçen helikopteri gördüğü günden beri tek bir hedefi var; atık malzemelerden yaparak çalıştırmayı başardığı helikopterini daha da geliştirerek gökyüzüne uzanmak...
Büyük Düşler Büyük İşler ekibi rotasını bu hafta Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Güvenç Köyü'ne çeviriyor. Güvenç İlköğretim Okulu'nda okuyan ve her gün uzaktaki okullarına yürümekten sıkılan öğrencilerin bir düşü var; uçmak...
Öğrencilerinin sosyalleşme ve oynayarak öğrenme ihtiyaçları için okullarında bir atölye kurulmasını isteyen Abdullah Öğretmen'in çağrısı ile yola düşen ekibimiz, Güvenç İlköğretim Okulu'na çocukların kendilerini gökyüzünde hissedeceği bir oyun atölyesi kuruyor.
Güvenç İlkokulu'nda gerçekleşecek dönüşüm için çalışan ekip aynı zamanda zorlu hava şartları ile de mücadele ediyor. Fırtına ve sağanak yağmura karşı işleri zamanında bitirmeye uğraşan Büyük Düşler Büyük İşler ekibi, Hatay Hassa'da hayalleri yaşadıkları coğrafyaya sığmayan çocukların oyun dünyasında bir yolculuğa çıkıyor...
3. sezon çekimleri devam eden ve Türkiye'yi karış karış gezen ve 81 ilde 81 köy okuluna ulaşmayı hedefleyen 'Büyük Düşler Büyük İşler' ekibi, yeni sezonda Oyuncu Doğan Akdoğan ve Sanat Yönetmeni Ulaş Albayrak'ın da katılımıyla köy okullarında okuyan çocukların hayallerinin peşinde yeni hikayelere doğru yola koyuluyor.
Hatay'da kendi helikopterini yapmayı başaran Hüseyin, Mardin'de büyük bir yönetmen olmak isteyen Neyüle, Sinop'ta yaptıkları uçağı robotik kodlamayla uçurmayı hayal eden Behlül, Mersin'de yörük çadırlarının arasında gökyüzünü hayal eden Emir... Çocukların hikayelerine, düşlerine ve hayatlarına dokunan 'Büyük Düşler Büyük İşler', Ayşe Senem Göral, Doğan Akdoğan ve Ulaş Albayrak'ın keyifli sunumuyla TRT Belgesel ekranlarında...
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