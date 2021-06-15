SAHİPLENİLEN KEDİ VE KÖPEKLERİN MUHTEŞEM DEĞİŞİMLERİ

Bir evcil hayvan sahiplenmeye karar vermek gerçekten çok ciddi bir karar. Unutmayalım ki onlar birkaç aylık hevesler değil. Kedi ve köpekleri bunun bilincinde olarak sahiplenmek gerekir. Bu fotoğraflarda da terk edildikten sonra travma yaşayan hayvanların değişimleri yer alıyor. Bakılamadığı için terk edilen, sokağa atılan bu zavallıların sahiplendirildikten sonra ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden okuyabilirsiniz.