Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Büyük depremler Türkiye'yi tek yürek haline getirerek dayanışma sınırları aştı

20 binden fazla can kaybına neden olan büyük deprem, Türkiye’yi tek yürek haline getirdiği gibi dayanışma sınırları aştı. İlk andan itibaren hem yardımlar hem de iyi dilek temennileri yapılırken Türkiye’nin zaman zaman anlaşmazlık yaşadığı ülkeler de desteğini eksik etmedi

Giriş: 11.02.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Büyük depremler Türkiye'yi tek yürek haline getirerek dayanışma sınırları aştı
HABERTURK.COM

Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremin hemen akabindeki 28 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik ekipmana ilaveten, Ermenistan halkının 5 tır dolusu 100 tonluk gıda, ilaç, su içeren acil yardım paketi de bu sabah Alican Sınır Kapısından geçerek Adıyaman'a doğru yola çıktı."

Kılıç, Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'a teşekkür etti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan da Twitter'da yaptığı açıklamada, insani yardım taşıyan tırların bugün Ermenistan-Türkiye sınırını geçip, deprem bölgesine doğru yola çıktığını belirterek "Yardımcı olabildiğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Türkiye'ye destek göndereceğini açıklayan ilk ülkelerden biri de Yunanistan oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderildi.

Miçotakis, Türkiye'yi derinden etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarını birlikte yürüten Türk ve Yunan ekiplerine teşekkür etti. Miçotakis, "Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." dedi.

Aegean Havayollarına ait uçağa başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır, sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi malzemeler yüklendi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremzedeler için 1500 yatak, 500 çadırın da dahil olduğu toplam 80 tonluk çeşitli insani yardım malzemesinin Aegean Havayollarına ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye iletileceği bildirilmişti.

Diğer yandan Rodos Adası'ndan 200 yardım kolisi, "Sea Star Lindos" isimli feribotla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak İsrail'in yardıma hazır olduğunu açıklamıştı.

Herzog, sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail halkı adına, dün gece Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntülerimi bildiririm. Yaşanan can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diliyorum."

İsrail, 7 Şubat'ta afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekip, arama kurtarma köpekleri ve ilk etapta gerekli olan 16 ton acil yardım malzemesi yollamıştı.

Deprem bölgesinde sahra hastanesi kurmak üzere İsrail, bu akşam aralarında arama kurtarma uzmanı, tıbbi hekim, doktor, hemşire ve paramedikler bulunan 230 kişilik İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) acil yardım ekibini ve yüzlerce ton malzeme taşıyan 15 İsrail askeri kargo uçağı da Türkiye'ye gönderdi.

İsrailli ekip, deprem bölgesinde ekipmanlarıyla bir sahra hastanesi kuracak.

MISIR 5 YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ

Depremlerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye dileklerini göndermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin ardından Mısır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için Türkiye ve Suriye'ye 5 yardım uçağını gönderdi.

Ülkenin resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin depremden etkilenen bölgeler için Türkiye ve Suriye'ye askeri uçaklarla yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Mısır'dan acil tıbbi yardımlar taşıyan 5 askeri uçağın gönderildiği aktarıldı.

IRAK

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi de depremden 9 saat sonra yardım araçlarını bölgeye ulaştırmıştı.

Irak'tan Türkiye'ye 200 personel, 33 ambulans ve 30 doktorun yanı sıra çok sayıda yiyecek içecek desteği de sağlandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
MEB'den deprem sonrası
MEB'den deprem sonrası "Psikososyal Destek Eylem Planı"
Hatay'da hırsızlık yapan 3 kişi gözaltında
Hatay'da hırsızlık yapan 3 kişi gözaltında
Kızı ve torununu iki gün arayla defnetti
Kızı ve torununu iki gün arayla defnetti
Depremzede kadın Bilecik'te bebeğini dünyaya getirdi
Depremzede kadın Bilecik'te bebeğini dünyaya getirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.