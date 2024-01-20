Büyük Buhran'ın mutfak deneyleri: Tuhaf yiyeceklerle zor zamanlara karşı direniş

KURU ERİK PUDİNGİ

Ev ekonomisi hareketinin ilk savunucularından biri olan First Lady Eleanor Roosevelt, kocası Başkan Franklin Roosevelt'e özellikle misafirler etraftayken kuru erik pudingi yedirdi. Kuru erik ucuzdu, kolayca bulunabiliyor ve saklanabiliyordu, bu nedenle Büyük Buhran sırasında dayanak noktasıydı. Böylece kuru erik pudingi; taze meyveler, turtalar ve diğer tatlıların yerine hızlı ve kolay bir alternatif haline geldi.