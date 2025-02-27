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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig devlerinden büyük transfer harcaması - Futbol Haberleri

        Premier Lig devlerinden büyük transfer harcaması

        İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüpleri, son 8 sezonda şampiyonluk hedefi için 8,4 milyar avro transfer harcaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:31 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:31
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        Premier Lig'de dev transfer harcaması
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        Manchester City'nin şampiyonluklara ambargo koyduğu 2017-2018 sezonundan beri şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Premier Lig'deki 6 büyük kulüp, transfer için ödediği bonservis bedelleriyle dikkati çekti.

        Söz konusu dönemde 6 kulüp arasında Manchester City 6, Liverpool bir kez şampiyonluk yaşadı.

        Bu süreçte Manchester City ambargosunu yıkamayan Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Tottenham ise Premier Lig'deki şampiyonluk yarışında harcamalarının karşılığını alamadı.

        4.6 MİLYAR AVRO ZARAR

        Transfermarkt'ın verilerine göre Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, gelir-gider dengesi göz önüne alındığında söz konusu periyottaki bonservis ödemelerinden 4,6 milyar avro zarar etti.

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        Manchester United'ın 1,04 ve Chelsea'nin 1,02 milyar avro zarar ettiği süreçte Arsenal 728 milyon, Manchester City 720 milyon, Tottenham 674 milyon ve Liverpool 393 milyon avro kayıp yaşadı.

        EN ÇOK HARCAYAN CHELSEA

        Premier Lig'de Chelsea, bu periyotta 2,25 milyar avroyla en fazla harcama yapan kulüp oldu. Diğer yandan 1,23 milyar avro ile en fazla kazanç sağlayan kulüp olan "Maviler", buna rağmen 1,02 milyar avro zarar etti.

        Bu süreçte Premier Lig'de ilk 2'ye giremeyen Chelsea, üst sıralara yaklaşamadığı birer sezonda da 6'ncı ve 12'nci sırayı aldı. Son olarak 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaştığı Premier Lig'de bu sene de zirve yarışından uzak kalan "Maviler"in şampiyonluk hasreti, 8 sezona çıkma yolunda ilerliyor.

        Chelsea, buna karşın söz konusu dönemde birer defa UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Federasyon Kupası zaferleri yaşadı.

        "Maviler"de taraftarlar tarafından sıkça eleştirilen Todd Boehly yönetiminin göreve geldiği 2022-2023 sezonundan bu yana da kupa hasreti devam ediyor.

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        EN FAZLA ZARAR EDEN MAN. UNITED

        Manchester United, 2017-2018 sezonundan beri transfer harcamalarında 1,04 milyar avro zarara uğradı. Bu periyotta bonservis ücretlerine 1,44 milyar avro harcayan "Kırmızı Şeytanlar", 393 milyon avro da gelir elde etti.

        Son yıllardaki yüksek harcamalara rağmen verimsiz transferlerle eleştiri oklarının hedefi olan Manchester United'ın ligdeki son şampiyonluğunun üzerinden 12 sene geçti.

        Premier Lig şampiyonluğuna hasret kalan Manchester United, bu süreçte birer kez Federasyon Kupası ve Lig Kupası zaferi yaşadı.

        MAN. CITY HANEDANLIĞI KURULDU

        Manchester City, Arap sermayesi ve İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın etkisiyle Premier Lig'de son yıllara damga vurdu. Kalıcı başarının yakalandığı 2017-2018 sezonundan itibaren kurulan Manchester City hanedanlığı, Premier Lig'de 4'ü üst üste olmak üzere 6 şampiyonluğa ulaştı.

        Ayrıca 4 Lig Kupası, 3 Community Shield, 2 Federasyon Kupası ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi elde eden Manchester City, bu sezon ise Premier Lig'deki şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

        Diğer kulüplere göre yaptığı harcamaların karşılığını alabilen Manchester City, bu süreçteki transfer dönemlerinde 1,54 milyar avro harcadı, 820 milyon avro kazanç sağladı ve 720 milyon avro zarar etti.

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        EN AZ ZARAR EDEN LIVERPOOL

        Premier Lig'in 6 büyüğü arasında en az zarar eden kulüp Liverpool olarak göze çarptı. Transferde 2017-2018 sezonundan bu yana 904 milyon avro ödeyen "Kırmızılar"ın 511 milyon avroluk gelirine karşın bakiyesi 393 milyon avroyla ekside kaldı.

        Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City ve Tottenham'ın yanı sıra Newcastle United ve West Ham United gibi kulüplerden de daha az zarar eden Liverpool, bu periyotta bir şampiyonluk yaşadı.

        Bu sezon da Premier Lig'in zirvesinde yer alan Liverpool, puan farkı ve performans olarak şampiyonluğun en yakın adayı konumunda bulunuyor.

        GELİR-GİDER TABLOSU

        Bonservis ücretleri göz önüne alındığında Premier Lig'deki 6 büyük kulübün 2017-2018 sezonundan itibaren gelir-gider tablosu şu şekilde:

        Kulüp Gelir Gider Zarar (avro)
        1 Manchester United 393 milyon 1,44 milyar 1,04 milyar
        2 Chelsea 1,23 milyar 2,25 milyar 1,02 milyar
        3 Arsenal 452 milyon 1,18 milyar 728 milyon
        4 Manchester City 820 milyon 1,54 milyar 720 milyon
        5 Tottenham 436 milyon 1,11 milyar 674 milyon
        6 Liverpool 511 milyon 904 milyon 393 milyon
        TOPLAM 3,84 milyar 8,4 milyar 4,6 milyar
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