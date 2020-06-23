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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop’un iç kesimleri),Ankara’nın kuzey ve batı kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

Uyarıda, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedilmişti.

Yapılan uyarıda ayrıca, sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım gibi etkenlere de dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Üst üste yapılan uyarıların ardından ise Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlar başladı.

BEKLENEN YAĞIŞ İSTANBUL'DA ANADOLU YAKASINDA BAŞLADI

Meteoroloji'nin alarm verdiği beklenen yağış ise İstanbul'da Anadolu yakasında başladı. Çok sayıda vatandaş, dolu yağışının araçlarına zarar vermesinden endişe duyduğu için, araçlarının üzerini örtmeye başladı.

Ümraniye'de bazı noktalarda yollarda taşkınlar da oluşmaya başladı. Sağanak yağış kısa süre sonra da Avrupa Yakasında etkisini hissettirmeye başladı.

GÖKYÜZÜNÜ KARABULUTLAR KAPLADI

İstanbul'da beklenen yağmur öncesi ise Anadolu Yakası’nda kentin üzerini kara bulutlar kapladı. İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Anadolu Yakası’nda kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ilginç görüntü oluşturdu.

BAZI BÖLGELERDE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İstanbul’da bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili olmaya başladı. Çengelköy’de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı.

İstanbul’da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı.

Çengelköy’de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Çengelköy’de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.

BEYLERBEYİ'NDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar Beylerbeyi’nde de sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı yolların adeta göle döndüğü görüldü. Yolda ilerleyen otomobiller ilerlemekte zorlandı. Etkili olan sağanak yağış ve göle dönen yollar kameraya yansıdı.

ÇATALCA'DA HORTUM MEYDANA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

İZMİR'DE DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

İzmir’de ise sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı.

Sabahın ilk saatlerinde kıyı kesimlerde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde tüm İzmir’i etkisi altına aldı. Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesindeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143 sokakta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağmur sularının taşıdığı çamurlar da evleri basarken eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

Evlerini aniden su bastığını söyleyen Asiye Yılmaz, çok korktuklarını ifade ederek, “Her zaman yağmur yağıyordu ama böyle olmuyordu. Bu sefer çok kötüydü. Evlerimizi su bastı. Yavaş yağıyordu, birden yağmur bastırınca dere taştı. Elim ayağım titriyor. Evimize su girdi kovalarla suyu çıkartmaya çalıştık. Girişlere taşlarla set yapmaya çalıştık. Uyanıkken yakalandık bu kez ama uykuda yakalanırsak canımızdan oluruz” diyerek durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi.

ESKİŞEHİR-BURSA KARA YOLU GÖLE DÖNDÜ

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak da, hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir-Bursa kara yolunda yoğun su birikintilerine giren araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Alt geçit ve ana caddelerde mahsur kalan araçların kurtarılması için çekicilerle çalışma başlatıldı.

Yağış nedeniyle trafikte yaşanan aksamalara polis ekipleri müdahale etti. Büyükşehir Belediyesine bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile itfaiye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma yürüttü.

Bir polis, rögarlardan birini eliyle açtı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar da çevredeki iş yerlerine sığındı.

EDİRNE'DE YAĞMUR BAŞLADI, VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Edirne’nin Keşan ilçesinde de meteoroloji tarafından daha önce uyarısı yapılan yağış başladı. Yer yer rüzgarın da etkili olduğu yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından ‘Sarı Kod’ ile bugün için yapılan açıklamada, 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğuna dair bilgilendirme yapılmış ve vatandaşın tedbirli olması gerektiği belirtilmişti.

Beklenen yağış bugün saat 12.30 sıralarında başladı. Yağış öncesinde gökyüzünü kaplayan siyah bulutların getirdiği yağış ile birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığınırken, bazıları ise başlarına geçirdikleri poşetler ile evlerine gitmeye çalıştı.

Bu sırada yağmurdan korunmak için sokak hayvanları da insanlarla aynı dükkanların saçak altlarına sığınırken, bir at arabacısı da atını yağıştan korumak için Keşan Pazaryeri girişindeki kapalı alana getirdi.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık