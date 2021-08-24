Haftaya nişan yapacaktı! Kahreden haber!

DHA

Kütahya'da önceki gün akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde insanı kahreden bir kaza meydana geldi. Şehit Mehmet Kartal Polis merkezi yakınındaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya (21), sanayi istikametine giden Halil İbrahim Ergun idaresindeki otomobil çarptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uslu, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAFTAYA NİŞAN YAPACAKTI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alınırken, Uslu'nun erkek arkadaşıyla bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanlarının olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Esra Uslu'nun (21) cenazesi, dün yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Adnan Menderes Caddesi'ndeki evine getirildi. Uslu, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.