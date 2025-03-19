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        Haberler Spor Diğer Boks Busenaz Sürmeneli: Uzun bir süre daha beni izleyecekler - Diğer Haberleri

        Busenaz Sürmeneli: Uzun bir süre daha beni izleyecekler

        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda takım haline Dünya 3'üncüsü olan Türkiye Kadın Boks Milli Takımında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, "Kendimi izlettirmeyi seviyorum, yani uzun bir süre daha beni izleyecekler. İnşallah 2028 Olimpiyatlarında da en iyi performansımı seyrettiririm" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:20
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        "Uzun bir süre daha beni izleyecekler"
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        Daha önce 2019 ve 2022 yıllarında Dünya Şampiyonu olan 66 kilo sporcusu Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyatlarının ardından ilk hedefinin Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda üçüncü altın madalya kazanmak olduğunu ifade ederek, “Olimpiyatta şanssız şekilde yenildim, bunu hiç beklemiyordum. Allah öyle istedi, yenildik. Keşke yaşamasaydım ama oldu geçti. Ondan sonra ilk hedefim Dünya Şampiyonasıydı. Bunun için gerçekten çok çalıştım. Ülkemi gururlandırmak ve 3. kez Dünya Şampiyonu olmak için büyük fedakârlıklar yaptım. Sırbistan’da bu hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Antrenörüme, aileme ve Fenerbahçe Spor Kulübüne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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        Kadın Boks Milli takımı olarak 2028 Olimpiyatlarında zirveye çıkacaklarına yürekten inandığını ifade eden Sürmeneli, “Takımıma güveniyorum, onları seviyorum. İnşallah daha güzel başarılar elde ederiz, yapacağımız daha güzel şeyler var. Kendi adıma da inşallah daha fazla madalya alırım ve zirveye çıkarım diye düşünüyorum. Kendimi izlettirmeyi seviyorum, yani uzun bir süre daha beni izleyecekler. İnşallah 2028'de de en iyi performansımı seyrettiririm” dedi.

        CAHİT SÜME: DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAK İYİ BİR MORAL OLDU

        Kadın Boks Milli Takım Antrenörü ve Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin bireysel antrenörü Cahit Süme ise, Busenaz kendini ispatlamış bir sporcu olduğunu ifade ederek milli boksörün Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlarda çeşitli şampiyonluklar yaşadığını hatırlattı.

        Her sporcunun hayatında inişler ve çıkışlar olduğunun altını çizen Süme, şunları söyledi:

        “Zaman zaman sakatlıklar olabiliyor, hastalıklar, moral bozuklukları olabiliyor. Kilo düşmede sıkıntılar yaşayabiliyor. Bir önceki olimpiyatta Tokyo’da altın madalya kazandıktan sonra Paris’te madalya beklerken madalya alamamak bizi çok üzdü. Elbette ki ülkemiz bizim yanımızda ama bizi en çok üzen şey de bazı zamanlar çatlak seslerin çıkması oldu. ‘Busenaz Sürmeli bitti, kendine bakmıyor, iyi çalışmıyor’ gibi sözlerde bizi gerçekten çok üzdü. Buradaki geri dönüş ve yeniden Dünya Şampiyonluğu kazanmak bizim için iyi bir moral oldu.”

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