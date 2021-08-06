Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, altın madalya için ringe çıkıyor. İşte 69 kiloda mücadele edecek Busenaz Sürmeneli'nin maçı ile ilgili bilgiler...

BUSENAZ SÜRMENELİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

25 Haziran 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı. Busenaz Sürmeli, Trabzon'da yaşıyor. ynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Maçı kazanan Busenaz Sürmeneli adını yarı finale yazdırdı.

Hintli rakibini de yarı finalde deviren Busenaz Sürmeneli, adını tarihe yazdırdı.