Alişan’ın bu tatilde yanında olmayacağını söyleyen Buse Varol, "Alişan’ın farklı bir programı var. Onun için ben, oğlum ve kız arkadaşlarım ile birlikte Milano’ya tatile gideceğiz. Kendime ve oğluma valiz aldım. Fiyatların yüksek olduğuna bakmayın bilinçli tüketiciyim. Onun için indirimli valizleri aldım." dedi.