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Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit ve Tülin Özen'in paylaştığı 'Bir Başkadır' dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaptı. Alişan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Alişan'ın, "Ya seni yerim" notunu düştüğü esprili gönderiye takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.