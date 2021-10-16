"Toparlanmaya çalışıyoruz"

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Ünlü şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, önceki gün oğlu Burak ile birlikte İstinyePark'ta görüntülendi.

Objektiflere poz veren Varol, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. "Burak'ı okuldan aldım." diyen Buse Varol, "Biraz alışveriş yaptık, şimdi eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOPARLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Temmuz ayında eşinin kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile sarsılan Varol, ailesinin yavaş yavaş toparlanmaya çalıştığını ifade etti. Ünlü isim, araçlarının gelmesinin ardından gazetecilere teşekkür ederek, alışveriş merkezinden ayrıldı.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR" DEMİŞTİ

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." sözlerine yer vermişti.

Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti.