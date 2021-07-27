"KALBİMDE BİR ÖMÜR KALACAKSIN KARDEŞİM"

Kardeşinin acısıyla sarsılan Alişan, duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Selçuk Tektaş ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, "Bugün 7. gün... Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki... Eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah’ım senin mekanını cennet eylesin inşallah. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum... Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi..." ifadelerini kullandı.