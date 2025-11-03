Habertürk
    
      
        
        Haberler Magazin Buse Terim'den Cenk Eyüboğlu açıklaması - Magazin haberleri

        Buse Terim'den Cenk Eyüboğlu açıklaması

        Buse Terim'in iş adamı Cenk Eyüboğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Terim, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:59
        Aşk iddialarına yanıt
        Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı ile evliliğini sonlandıran iki çocuk annesi Buse Terim'in yeni bir birliktelik yaşadığı iddia edilmiş, adı; iş adamı Cenk Eyüboğlu ile anılmıştı.

        Buse Terim
        Buse Terim

        "BEYEFENDİYİ TANIMIYORUM"

        Buse Terim, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Terim; "Özel hayatıma dair yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Haberde adı geçen beyefendiyi tanımıyorum bile... Gerçekle ilgisi olmayan bu tür iddiaların paylaşılmasından üzüntü duyuyorum" dedi.

        Cenk Eyüboğlu
        Cenk Eyüboğlu
        #buse terim
        #Cenk Eyüboğlu

