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        Haberler Spor Diğer Boks Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan çeyrek finalde! - Diğer Haberleri

        Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan çeyrek finalde!

        Milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek final biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:11 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:11
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        Buse Naz ve Sema çeyrek finalde!
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        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Sema Çalışkan, çeyrek finale çıktı.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın akşam seansında 2 milli boksör ringe geldi.

        Şampiyonada 52 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Sitong Wei karşısında rahat bir galibiyet aldı. Rakibini üç rauntta da yenen Buse Naz, adını çeyrek finale yazdırdı.

        Avrupa ve dünya şampiyonu, son iki olimpiyatın gümüş madalya kazanan ismi Buse Naz, çeyrek final maçına yarın çıkacak.

        SEMA ÇALIŞKAN, AVUSTRALYALI RAKİBİNİ YENDİ

        70 kiloda ringe çıkan milli sporcu Sema Çalışkan da çeyrek finalist oldu.

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        Avustralyalı 41 yaşındaki Kaye Scott ile karşılaşan Sema, rakibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        İki dünya üçüncülüğü bulunan Sema Çalışkan, çeyrek final maçını yarın yapacak.

        9 MİLLİ SPORCU ÇEYREK FİNALDE

        Şampiyonaya 12 sıklette katılan Türkiye, 9 sporcusuyla çeyrek finale kalmayı başardı.

        Ay-yıldızlı formayla 50 kiloda Ayşen Taşkın, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 60 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, 70 kiloda Sema Çalışkan, 81 kiloda Büşra Işıldar ve +81 kiloda Elif Güneri, yarın çeyrek final müsabakasına çıkacak.

        Milli sporcular, rakiplerini yenerek yarı finale çıkmaları durumunda bronz madalyayı garantileyecek.

        Niş kentindeki çeyrek final maçlarında öğlen seansı TSİ 16.00'da, akşam seansı ise TSİ 20.00'de başlayacak.

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