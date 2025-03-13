Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        68
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        50
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        43
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        16
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Diğer Boks Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi! - Diğer Haberleri

        Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman madalyayı garantiledi!

        Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerimiz Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman, yarı finale çıktı ve madalya almayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 22:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buse Naz ve Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman, yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

        Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 51 ülkeden 239 boksörün katıldığı şampiyonada çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

        Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Büşra Işıldar ve Elif Güneri'den sonra Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman da yarı final bileti aldı. Yarı final karşılaşmaları yarın TSİ 16.00 ve 20.00'de yapılacak.

        Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyatlarda iki gümüş madalya sahibi Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda Moğolistan'dan Arinzul Chinabat ile karşılaştı. Daha ilk rauntta attığı yumruklar sonucu rakibine iki defa saydıran Buse Naz, hakem kararıyla maçı kısa sürede kazanarak yarı finale yükseldi.

        REKLAM

        Buse Naz, yarı finalde yarın ev sahibi Sırbistan'dan Dragana Jovanovic'le karşı karşıya gelecek.

        ESRA YILDIZ KAHRAMAN'DAN İLK DÜNYA DERECESİ

        Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kariyerinin ilk dünya şampiyonası derecesini elde etmeyi garantiledi.

        Esra, 57 kiloda çeyrek finalde Venezuela'dan Diana Alejandra Maestre Marquez ile ringe çıktı. Rakibini üç rauntta da yenen milli sporcu, böylelikle yarı finale yükseldi ve madalyayı garantilemiş oldu.

        Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde yarın ev sahibi ülke Sırbistan'dan Andela Brankovic'le finale çıkma mücadelesi verecek.

        Akşam seansında ringe çıkan milli sporculardan 63 kiloda Esmanur Lök, Kazakistan'dan Aida Abikeyeva'ya, 70 kiloda ise Sema Çalışkan, Rusya'dan Elena Gapeshina'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İstanbul'da hava kirliliği
        İstanbul'da hava kirliliği
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Habertürk Anasayfa