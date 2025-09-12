Habertürk
        Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un sporcu komitesine seçildi

        Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un sporcu komitesine seçildi

        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un (World Boxing) sporcu komitesine seçilen 6 isimden biri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 15:42 Güncelleme: 12.09.2025 - 15:42
        Buse Naz Çakıroğlu'na büyük onur!
        İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, şampiyonada ayrı bir gurur yaşadı.

        Dünya Boks Şampiyonası'na katılan ülkelerin sporcuları, boks sporunun yeni çatı kuruluşu Dünya Boks'un sporcu komitesini seçimle belirledi.

        Yarın yarı final karşılaşmasına çıkacak Çakıroğlu, şampiyonaya katılan sporcuların oyu ile dünya boksunun sporcu komitesinde yer aldı.

        Sadece 6 sporcunun yer aldığı komiteye milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu da seçildi. Komitede fırsat eşitliği için 3 kadın, 3 erkek sporcu yer aldı.

        Buse Naz'ın dışında komitede Avustralya'dan Caitlin Parker, Galler'den Daniel Pitt, ABD'den Richard Torrez, Fransa'dan Yojerlin Cesar ve Hindistan'dan Zareen Nikhat bulunuyor.

        Habertürk Anasayfa