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        Haberler Spor Diğer Boks Buse Naz Çakıroğlu: Avrupa Şampiyonası güzel bir motivasyon oldu - Diğer Haberleri

        Buse Naz Çakıroğlu: Avrupa Şampiyonası güzel bir motivasyon oldu

        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları öncesinde Avrupa Şampiyonası'nın güzel bir motivasyon olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:37
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        "Avrupa Şampiyonası güzel bir motivasyon"
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        70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini ödüllerini aldı.

        "EN ÖNEMLİ ÖDÜL GECELERİNDEN BİRİ"

        Tören öncesinde basın mensuplarına konuşan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ödül töreni için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bizler için senenin en önemli ödül gecelerinden bir tanesi. Çok senelerdir devam eden ve başarılı sporcuların ödül aldığı bir gece. Bugün de biz buradayız ve çok heyecanlıyız. Çok güzel bir akşam bizleri bekliyor" diye konuştu.

        "AVRUPA ŞAMPİYONASI GÜZEL BİR MOTİVASYON OLDU"

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Çakıroğlu, "Her şey yolunda ilerliyor. Olimpiyat öncesi, Avrupa Şampiyonası bizim için güzel bir motivasyon oldu. Olimpiyata geri sayım başladı. Avrupa şampiyonluğumuzu çok güzel bir şekilde kutladık. Şimdi geriye olimpiyat kaldı. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah ağustosta da çok güzel sonuçlarla takım halinde döneceğiz" şeklinde konuştu.

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