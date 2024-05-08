Buse Naz Çakıroğlu: Avrupa Şampiyonası güzel bir motivasyon oldu

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini ödüllerini aldı.

"EN ÖNEMLİ ÖDÜL GECELERİNDEN BİRİ"

Tören öncesinde basın mensuplarına konuşan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ödül töreni için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bizler için senenin en önemli ödül gecelerinden bir tanesi. Çok senelerdir devam eden ve başarılı sporcuların ödül aldığı bir gece. Bugün de biz buradayız ve çok heyecanlıyız. Çok güzel bir akşam bizleri bekliyor" diye konuştu.