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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Buse isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

BUSE ADININ ANLAMI NEDİR?

Buse ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Buse adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Buse isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BUSE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Buse ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Öpüş, öpüşmek, öpme, öpücük. Gül gibi güzel.

BUSE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Buse ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Buse adını koymak caizdir.

BUSE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Buse ismini kullanan 57.267 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Buse ismini kullanan 12.482 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Buse ismini kullanan 4.568 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Buse ismini kullanan 5.274 kişi bulunmaktadır.

BUSE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Buse olanlar duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk