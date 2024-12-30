Buruk'tan Mertens hamlesi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'e futbolu bırakması halinde teknik heyetine katılması için teklif yapacak
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Galatasaray'da ikinci baharını yaşayan Dries Mertens'in geleceği şu an için belirsiz.
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Geçen sezon futbolu bırakma niyeti olan Belçikalı kendisini iyi hissetmesiyle birlikte bir sezon daha devam kararı almıştı.
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Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens gelecekle ilgili kararını henüz vermiş değil.
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Kendisini iyi hisseden 37 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda tam konsantrasyonla çalışmalarını sürdürüyor.
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Belçikalı yıldız kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirirken emeklilik kararını ilerleyen süreçte verecek.
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Diğer yandan Galatasaray yönetimi ise Mertens'in bir sezon daha kalma fikrine çok sıcak değil.
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37 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpten 4 milyon Euro'nun üzerinde yıllık ücret kazanıyor.
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Galatasaray yönetimi her ne kadar performansını korusa da yaşı ilerleyen bir futbolcuya bu ücreti verme konusunda tereddütte.
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Mertens'in yıllık ücretinde indirim yapması halinde kadroda kalması ise yabancı kontenjanındaki duruma bağlı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Mertens'in kulüpten tamamen ayrılmasına sıcak değil.
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Başarılı teknik direktör, Mertens'in emeklilik kararını alması halinde Belçikalı ile bir araya gelecek.
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Okan Buruk saha içindeki futbol akıllarından olan Mertens'in teknik heyete katılmasını isteyecek.
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Türkiye'de ve İstanbul'da çok mutlu olan Mertens ve eşinin daha önceden emeklilik sonrası dünyayı gezme planları vardı.
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Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, katıldığı bir organizasyonda yaptığı konuşmada Türkiye'de çok mutlu olduklarını ve uzun yıllar kalmak istediklerini söylemişti.
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Mertens de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, geleceği için, "Göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.
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Mertens, Galatasaray'la sözleşme yenilememesi halinde Japonya ve ABD'ye giderek burada birkaç sezon daha futbol da oynayabilir.
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Galatasaray'a Ağustos 2022'de imza atan Dries Mertens, bu sezon 25 maçta 1688 dakika süre aldı.
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37 yaşındaki yıldız forvet arkası 5 kez rakip fileleri havalandırırken 12 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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