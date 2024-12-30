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        Haberler Spor Transfer Buruk'tan Mertens hamlesi - Futbol Haberleri

        Buruk'tan Mertens hamlesi

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'e futbolu bırakması halinde teknik heyetine katılması için teklif yapacak

        Giriş: 30.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:20
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          Galatasaray'da ikinci baharını yaşayan Dries Mertens'in geleceği şu an için belirsiz.

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          Geçen sezon futbolu bırakma niyeti olan Belçikalı kendisini iyi hissetmesiyle birlikte bir sezon daha devam kararı almıştı.

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          Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mertens gelecekle ilgili kararını henüz vermiş değil.

        • 4

          Kendisini iyi hisseden 37 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda tam konsantrasyonla çalışmalarını sürdürüyor.

        • 5

          Belçikalı yıldız kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirirken emeklilik kararını ilerleyen süreçte verecek.

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          Diğer yandan Galatasaray yönetimi ise Mertens'in bir sezon daha kalma fikrine çok sıcak değil.

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          37 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı kulüpten 4 milyon Euro'nun üzerinde yıllık ücret kazanıyor.

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          Galatasaray yönetimi her ne kadar performansını korusa da yaşı ilerleyen bir futbolcuya bu ücreti verme konusunda tereddütte.

        • 9

          Mertens'in yıllık ücretinde indirim yapması halinde kadroda kalması ise yabancı kontenjanındaki duruma bağlı.

        • 10

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Mertens'in kulüpten tamamen ayrılmasına sıcak değil.

        • 11

          Başarılı teknik direktör, Mertens'in emeklilik kararını alması halinde Belçikalı ile bir araya gelecek.

        • 12

          Okan Buruk saha içindeki futbol akıllarından olan Mertens'in teknik heyete katılmasını isteyecek.

        • 13

          Türkiye'de ve İstanbul'da çok mutlu olan Mertens ve eşinin daha önceden emeklilik sonrası dünyayı gezme planları vardı.

        • 14

          Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, katıldığı bir organizasyonda yaptığı konuşmada Türkiye'de çok mutlu olduklarını ve uzun yıllar kalmak istediklerini söylemişti.

        • 15

          Mertens de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, geleceği için, "Göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.

        • 16

          Mertens, Galatasaray'la sözleşme yenilememesi halinde Japonya ve ABD'ye giderek burada birkaç sezon daha futbol da oynayabilir.

        • 17

          Galatasaray'a Ağustos 2022'de imza atan Dries Mertens, bu sezon 25 maçta 1688 dakika süre aldı.

        • 18

          37 yaşındaki yıldız forvet arkası 5 kez rakip fileleri havalandırırken 12 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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