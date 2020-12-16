Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan buruk kelimesinin anlamı şöyle:

1. sıfat Burulmuş olan.

2. sıfat Tadı kekre olan (meyve):

"Vişne şerbetinin bu buruk tadı gerçek midir?" - Attila İlhan

3. isim Uygun olmayan şartlar sonucu dönerek büyüyen ağacın kerestesi.

4. sıfat, mecaz Alınarak küskünlük gösteren, gücenmiş (kimse):

"Rahmi'ye karşı o da ötekiler gibi buruktu." - Tarık Buğra