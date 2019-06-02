02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursluluk sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. 2 Haziran Pazar günü öğrenciler sınava girerek ter döktü. Sınavın ardından ise öğrenciler bursluluk puanlarını ve İOKBS bursluluk puan hesaplama işlemini sorguluyor. İşte detaylar...
BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
- Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
- İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
-Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur.Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
- Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
- Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
-Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
- Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
- Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.
İOKBS BURSLULUK SINAVINI KAZANMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?
Her sınıf için ayrı ayrı öğrenciler alınan puana göre yüksekten alçağa doğru sıralanırken bu yönde her sınıf kademesi için her yıl taban ve tavan puanların ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Geçtiğimiz yılki bursluluk taban ve tavan puanları
*5.sınıf öğrencileri için;
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496
*6.sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485
*7.sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488
*9.sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 486
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 479
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 359
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 481
*10.Sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 388, tavan puanı 488
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 187, tavan puanı 478
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 138, tavan puanı 323
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 338, tavan puanı 441
*11.Sınıf öğrencileri için,
sınıf diğer çocuk kontenjanı taban puanı 405, tavan puanı 500
sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 205, tavan puanı 468
sınıf korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 148, tavan puanı 355
sınıf bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 352, tavan puanı 429
İOKBS Bursluluk sınavına girecek öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için en az 80 net yapmaları gerekirken, yapılan bu net türleri tercih edilecek branşlara göre bazı farklılıklar da gösterebilmektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!