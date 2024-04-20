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        Haberler Yaşam Bursluluk sınavı ne zaman? MEB Bursluluk sınavı İOKBS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika, sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

        Bursluluk sınavı ne zaman? MEB Bursluluk sınavı İOKBS tarihi, saati, konuları ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı Nisan ayında uygulanacak. İOKBS sınav saatinde merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek. İlkokul 5. Sınıf, ortaokul 6, 7 ve 8.sınıf, hazırlık sınıfı öğrenciler ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrenciler sınavdan sorumlu tutulacak olup Bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulaması sürüyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İşte, 2024 MEB Bursluluk sınavı İOKBS tarihi, saati, konuları ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 13:29 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:31
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        • 1

          Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. İOKBS Bursluluk İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen sınavın giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı tarihi ve saati...

        • 2

          BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

          Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

          Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

          BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ

          Bursluluk sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı Bursluluk sınavı giriş belgesi http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandı.

          Sınav giriş belgesi yayınlandığı andan itibaren öğrenciler TC kimlik no ve doğum tarihini yazarak sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek.

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav giriş belgelerinizi kayıtlı olduğunuz okuldan alabilirsiniz.

        • 3

          BURSLULUK SINAVI SORU DAĞILIMI VE KONULARI

          5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru sorulacak. Sınav, farklı sınıf düzeylerine göre değişen süreler ve soru formatlarıyla yapılacak.

          Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

          BURSLULUK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        • 4
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